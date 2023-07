San Lorenzo in Campo, bimbo cade dal seggiolone: in codice rosso al Salesi

SAN LORENZO IN CAMPO – Dramma a San Lorenzo in Campo dove un bimbo di meno di un anno è caduto dal seggiolone. La caduta si è consumata intorno alle 13 mentre in casa c’era la mamma; non è chiara la dinamica anche se, visto l’orario, è facile che il piccolo si trovasse sul dispositivo per mangiare. In quel momento il padre del piccolo era al lavoro. Avvertito dell’accaduto si è subito precipitato a casa.



Visto l’età del piccolo la caduta ha fatto temere subito il peggio da parte della madre che ha chiesto immediatamente l’intervento del 118. Sul posto è giunta l’ambulanza che, dopo le cure del caso, ha optato per il trasferimento in codice rosso del piccolo all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona.



L’eliambulanza è atterrata poco distante dall’abitazione della famiglia. Il trambusto dei soccorsi non è passato inosservato agli abitanti del comune che si sono precipitati in strada per cercare di capire cosa fosse accaduto. Sono queste ore di angoscia per tutta la comunità che si è stretta intorno alla famiglia: dalle scarne informazioni trapelate sembrerebbe che le condizioni del piccolo non siano gravi anche se rimane comunque in osservazione.