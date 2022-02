SAN GIOVANNI IN MARIGNANO – Schianto in moto, muore 57enne di Tavullia. È successo alle 17,15 del 21 febbraio, in via Cassandro, nei pressi del Circolo Ippico Marignano di Palmetti. Qui una moto BMW, condotta da un 57enne di Tavullia, per cause in corso di accertamento, da parte della Polizia Municipale di San Giovanni in Marignano, si è schiantata contro un grosso cipresso sul ciglio destro della strada. La moto procedeva da San Giovanni in Marignano in direzione Gradara. Il conducente, a causa del violento impatto, ha riportato gravissimi traumi e quando sono intervenuti i soccorsi del 118 con un’ambulanza e l’automedicalizzata, non si è potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista. Tutte da chiarire le cause, forse un malore improvviso, l’asfalto bagnato.

Sul posto, oltre alla pattuglia della Polizia Municipale di San Giovanni in Marignano, è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Cattolica che ha provveduto a bloccare il traffico in Via Cassandro.