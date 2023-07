SAN COSTANZO – Quattro famiglie evacuate ed un intossicato. È questo il bilancio dell’incendio che, nella notte a cavallo tra il 26 e 27 luglio, ha riguardato uno stabile sito a Solfanuccio, frazione di San Costanzo. La richiesta di intervento ai Vigili del Fuoco è arrivata nel cuore della notte.



Per cause in fase di accertamento le fiamme ed il fumo, scaturite da un appartamento si sono ben presto propagate riguardando anche le unità abitative limitrofe. Il pericolo maggiore è stato corso dalla famiglia che risiede nell’unità abitativa da dove è scaturito l’incendio: sono stati loro, una coppia di genitori (di cui lei in stato interessante) ed i figli i primi a svegliarsi e dare l’allarme.



Sul posto in brevissimo, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti carabinieri e diversi equipaggi del 118 che hanno prestato soccorso alle persone coinvolte. Uno di essi, che lamentava i sintomi di una lieve intossicazione dovuta al fumo, è stata portata in via precauzionale al Pronto Soccorso. I pompieri hanno impiegato diverse ore a domare le fiamme: nella giornata del 27 luglio si sono svolti i sopralluoghi da parte delle autorità che hanno dichiarato al momento inagibili gli appartamenti. Danni ingenti allo stabile.