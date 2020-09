San Costanzo, 50enne in escandescenze dà fuoco ad un’auto

Rimangono un mistero le motivazioni che hanno portato il 50enne, conosciuto nel luogo come una persone mite, all’insolito gesto. Per lui sono scattate le manette

SAN COSTANZO – Ha dato in escandescenze ed ha incendiato una vettura. È successo nella serata del 6 settembre a San Costanzo, nella frazione di Cerasa.



Erano circa le 20 quando un 50enne del luogo avrebbe dato alle fiamme la vettura di cui ancora non è stato possibile chiarire la proprietà. Il rogo è stato appiccato in una zona rurale ma il fumo sarebbe stato ben visibile anche a diversi chilometri di distanza: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco unitamente ai Carabinieri di Fano e la polizia locale.



L’uomo si era nel frattempo dato alla fuga ma ben presto è stato rintracciato dalle autorità. Rimangono un mistero le motivazioni che hanno portato il 50enne, conosciuto nel luogo come una persone mite, all’insolito gesto.



L’uomo, anche in presenza dei militari, ha continuato a manifestare un forte stato di agitazione che alla fine è culminato con l’arresto. Nella mattina del 7 settembre è attesa l’udienza di convalida del fermo.