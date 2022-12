San Costanzo, 23enne trovato senza vita: disposta l’autopsia

SAN COSTANZO – È stata disposta l’autopsia sulla salma del 23enne trovato senza vita nella sua abitazione a San Costanzo. A dare l’allarme erano stati i familiari che da giorni non riuscivano a mettersi in contatto con il ragazzo. Sul posto si sono precipitati i gli operatori del 118 e i vigili del fuoco: una volta dentro è stata fatta l’amara scoperta. Il giovane era riverso a terra, purtroppo morto già da svariate ore.



Sul luogo è giunta anche una pattuglia dei carabinieri che ha raccolto elementi utili per cercare di ricostruire la dinamica dell’accadimento. Le ipotesi più probabile riguardano quella del malore o del gesto volontario.



La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per eseguire l’esame autoptico: spetterà loro fare luce sulle ultime ore di vita del giovane.