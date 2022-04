Il saluto di Gnudi: «Grazie, un gruppo meraviglioso durante quei maledetti mesi»

PESARO – I saluti di Umberto Gnudi, il primario del pronto soccorso che ha lasciato l’ospedale.

Il medico è noto per le dichiarazioni contro i no-vax. Da lì una frattura insanabile con l’azienda, ma anche tanti messaggi di sostegno, a partire dal sindaco Matteo Ricci. Poi l’avvicendamento con il nuovo primario.

Gnudi ha lasciato un messaggio: «E così è finita. Ho fatto il mio ultimo turno al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore di Pesaro. Un gruppo di colleghi è venuto apposta per salutarmi, abbracciarmi e dirmi grazie. Io ho risposto che il grazie dovevo ribaltarlo su ciascuno di loro, perché quello che abbiamo fatto durante quei maledetti mesi, l’abbiamo fatto insieme; e l’unico merito che mi posso prendere è quello di aver contribuito a tenere unito un gruppo meraviglioso.

Sono riusciti a farmi commuovere, impresa non difficoltosa in realtà, soprattutto nell’ultimo periodo. Però anch’io sono riuscito a far commuovere loro, quindi lo considero un pareggio. Mi serviranno giorni o forse anche settimane per digerire tutte queste emozioni e condensarle in una pietra preziosa che porterò sempre con me. Vi voglio bene, sorelle e fratelli miei. Ora e per sempre. E anche se ho sempre rifuggito questa retorica, solo per un giorno, solo per oggi, possiamo essere eroi».