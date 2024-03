Pesaro, segnalato caso di Arbovirosi: disinfestazione per le zanzare tigre

PESARO – Segnalato un caso di Arbovirosi, disinfestazione in città.

Firmata nella tarda serata di venerdì un’ordinanza in cui si annuncia che dalle prime ore di sabato mattina un’operazione di disinfestazione dalla zanzara tigre sarà eseguita dall’Aspes in alcune zone della città. L’esigenza è legata al fatto che l’Ast giovedì ha segnalato un caso accertato di malattia da Arboviosi, trasmessa anche dalla zanzara tigre, di un residente a Pesaro.

La polizia municipale ha consegnato nelle abitazioni delle zone interessate un volantino con le precauzioni da rispettare. Si suggerisce quindi di tenere le finestre chiuse, animali domestici in casa e non sostare nelle aree durante il trattamento. Le vie interessate sono: Campo sportivo Benelli, parco Trulla, via Belgioioso, via Benedetto Croce, via Bonomi, via Campo sportivo, via Carrara, via Ceccarelli, via Dandolo, via Gallucci, via Giolitti, via Grazioli, via Lanza, via Mancini, via Martini, via Minghetti, via Morini, via Nievo, via Nitti, via Pantano, via Pellico, via Poma, via Salandra, via Tombesi, via Trometta e via Zanardelli. L’ordinanza indica ai residenti di mettere in atto, per quanto possibile, comportamenti per evitare punture di zanzare, ricorrendo a misure di protezioni individuali, nell’uso di abbigliamento idoneo che lasci scoperte il minor numero di zone corporee e di preparati insetto repellenti per uso topico, da spruzzare o spalmare sulle zone scoperte; ricorrere, ove possibile, all’utilizzo di zanzariere su porte e finestre per evitare l’ingresso delle zanzare; all’aperto, utilizzare repellenti cutanei per uso topico attenendosi alle norme indicate sui foglietti illustrativi, ponendo particolare attenzione al loro impiego su bambini, donne in gravidanza e in allattamento; nel solo caso di presenza di zanzare in ambienti interni, vaporizzare spray a base di piretro o di altri insetticidi per uso domestico, oppure utilizzare diffusori di insetticida elettrici, areando bene i locali prima di soggiornarvi.