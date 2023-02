Le sale del Museo Rossini di Pesaro set cinematografico del film Ancora volano le farfalle

PESARO – Le sale del Museo Nazionale Rossini si sono trasformate in set cinematografico per ospitare le riprese finali di Ancora volano le farfalle, film prodotto dall’azienda riminese A&P Group Slrs, con la regia di Joseph Nenci, la colonna sonora curata da Stefano Perilli in arte Peroz e la direzione della fotografia di Giuseppe Andreozzi, che uscirà al cinema entro il 2023.

Si tratta di un lungometraggio a sfondo sociale ambientato tra le Marche e l’Emilia Romagna, in particolare tra la provincia di Pesaro e la provincia di Rimini, che attraverso una commedia apparentemente ‘leggera’ racconta una storia drammatica liberamente ispirata a Giorgia Righi, ragazza del Gallo di Petriano, affetta dall’Atassia di Friedreich. La sceneggiatrice Antonella Marsili ha saputo miscelare in modo sapiente alcuni momenti di vita reale della giovane e la dimensione di fantasia, raccontando con efficacia il suo carattere fragile ma determinato al tempo stesso. Nonostante le difficoltà, la protagonista ha una forza e una volontà d’animo sbalorditive oltre ad una lucidità di pensiero davvero disarmante per la sua età; lotta quotidianamente per piccole e grandi vittorie perché la malattia degenerativa non l’ha mai fermata nel perseguire i suoi sogni e non le ha impedito di raggiungerli; il finale ambientato nel museo rossiniano è tutto da scoprire.

Parte del ricavato della distribuzione del film servirà per scopi benefici.