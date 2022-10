Una sagoma maestosa. inconfondibile, nella prima mattinata del 1° ottobre era visibile sul mare. Complice l’orizzonte sgombero da nuvole, non è passato inosservata ai più attenti il passaggio della Regina dei mari, la Nave scuola Amerigo Vespucci.

L’orgoglio della marina italiana è in viaggio verso Venezia. Le foto del suo passaggio sono state condivise sui social diventando ben presto virali. Il passaggio del veliero, famoso in tutto il mondo e ribattezza dagli addetti ai lavori come «la più bella nave del mondo», è accompagnato da sempre da stupore ed entusiasmo anche da parte dei non addetti ai lavori.



Scrive Roberto Yin Moratti, con tanto di foto: «Per chi volesse adesso (7:30) la Amerigo Vespucci al largo di Fano! Con un binocolo si vede abbastanza bene. Sempre emozionante vedere la regina dei mari…anche se da molto lontano».