Pesaro, ruspe in azione per la rimozione del Piadamarina

Non sono bastate le firme raccolte. Il chiosco è stato portato via dal luogo dove è stato per anni. La motivazione: non aveva la concessione fissa, ma stagionale

PESARO – Il chiosco Piadamarina di Pesaro è stato rimosso. Dal 2004 e per anni successivi era stata emessa una concessione a favore dell’impresa richiedente, che autorizzava il posizionamento di un manufatto utile per esercitare l’attività commerciale di vendita/somministrazione di piadine e bevande, con la particolarità che la stessa fosse temporanea (stagionale) e che il manufatto fosse precario (ergo rimovibile).

La rimozione del Piadamarina

Proprio per questo è stata fatta chiudere ed è stato richiesta la rimozione. Sono state raccolte delle firme, ma non è bastato. L’Autorità Portuale ha emesso un provvedimento di sospensione della concessione con intimazione allo smantellamento del manufatto, in quanto non rispondente ai requisiti di stagionalità e rimovibilità. Ora una parte politica si è impegnata a trovare una formula per prevedere un’area commerciale nella zona, ma intanto le ruspe sono entrate in azione al porto di Pesaro.

I titolari commentano: «È arrivato il giorno per noi più triste, la fine di una storia fatta di sacrifici, passione, condivisione, ma anche di grandi soddisfazioni che saranno una solida base per ripartire altrove. Non ti dimenticheremo mai».