Pesaro, ruba il portafoglio e scappa: inseguito e arrestato in centro storico

PESARO – Scappa col portafoglio: inseguito e arrestato in centro storico.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì in corso XI Settembre a Pesaro. Qui un uomo di 58 anni di Roma, già gravato di vari precedenti per furto con destrezza, rapina e reati contro il patrimonio, è entrato al negozio di abbigliamento Loop. Poco dopo è scattato l’allarme dell’antitaccheggio, ma il 58enne ha mostrato la sua borsa e non aveva nulla. Così se n’è andato.



Dopo essere uscito dal negozio di abbigliamento, l’uomo è entrato da Zachary, camiceria di corso XI Settembre.

Anche qui ha iniziato a guardare la merce, ma il suo obiettivo era la borsa della titolare che stava parlando con la sorella. Era appoggiata in un’area interdetta al pubblico. In un momento di distrazione, lui è entrato in quella zona e ha arraffato il portafoglio. Le signore lo hanno visto uscire da lì e gli hanno chiesto di fermarsi. In pochi attimi hanno visto che il portafoglio non c’era più così hanno iniziato a urlare.

Lui è scappato di corsa ma alcuni cittadini e una guardia giurata si sono frapposti per fermarlo. In pochi attimi sono arrivati i carabinieri che lo hanno arrestato in flagranza di reato per furto con destrezza.

Il 58enne però si era disfatto del portafoglio durante la fuga gettandolo a terra. La titolare ha constatato che non mancava nulla dal borsello.

Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.