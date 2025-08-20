Rsa Bricciotti, Petrucci: «Dal PD ostilità verso Mombaroccio, studiamo una soluzione»

Il sindaco e candidato alla Regione. «Vitri apre al privato, stiamo ragionando su ipotesi per venti posti»

PESARO – Residenza per anziani, botta e risposta. La consigliera regionale PD Micaela Vitri lamentava alcune “inefficienze” della Regione.

Emanuele Petrucci sindaco di Mombaroccio e candidato con Forza Italia replica.

«Nel PD cambiano i suonatori ma la musica è sempre la stessa: ostilità verso il Comune di Mombaroccio. Chi non ricorda il tentativo di cancellare il Comune di Mombaroccio dalla cartina geografica mediante fusione per incorporazione nel Comune Di Pesaro? Chi non ricorda l’affannoso tentativo dell’allora consigliere regionale Andrea Biancani di impedire che il Presidente Acquaroli assegnasse l’Ospedale di Comunità a Mombaroccio nonostante l’obbligo Ministeriale di AGENAS? Chi non ricorda la riduzione da 40 a 10 posti letto nella RSA “Bricciotti“ effettuata dall’Assessore alla sanità e Presidente della Regione Luca Ceriscioli a causa della mancata manutenzione dello stabile ove pioveva acqua dal tetto e le radici delle piante rompevano le fogne di una struttura fondamentale per tutto il territorio provinciale?».

«Ora è il turno della candidata PD alle regionali Vitri che paventa l’ipotesi di trasferire alla sanità privata i 30 posti letto cancellati da Ceriscioli (da 40 a 10), anziché creare i presupposti per un recupero, anche parziale, del “Bricciotti“ nell’ambito dei servizi socio-sanitari pubblici. Faccio presente alla consigliera dove si trova Mombaroccio, dato che non è mai venuta o forse solo raramente: si trova in collina, tra Pesaro e Fano, con poco più di 2000 abitanti che non amano essere presi in giro».

«La RSA “Bricciotti“ non poteva essere complessivamente riqualificata perché i costi di ristrutturazione – ampiamente studiati – sarebbero stati il doppio rispetto a quelli della nuova struttura attualmente in costruzione, che ha comportato il sacrificio del campo di calcio. E questo la consigliera lo sa bene o, magari, finge di non sapere assecondando richieste di qualche millantatore».

«ll Consiglio comunale di Mombaroccio con atti formali, ha prospettato ipotesi di soluzione per il “Bricciotti“ che prevedono, fra le altre, una riqualificazione di circa 20 posti letto. Ci stiamo confrontando con l’Assessore regionale Baldelli che, insieme al Presidente Acquaroli, ritiene – come noi – questa struttura patrimonio utile e, soprattutto, al servizio di tutti i cittadini della provincia».

Petrucci chiude: «Pur non essendo ideologicamente e pregiudizialmente contrari al ruolo del privato, la Consigliera Vitri sembra, invece, fortemente orientata in tal senso con il conferimento dei 30 posti di RSA del Bricciotti ad esclusivo vantaggio del soggetto privato a discapito del pubblico».

«Sono disponibile per qualsiasi ulteriore informazioni sul “Bricciotti“ di cui la consigliera Vitri dovesse necessitare purché con finalità costruttive e non per scopi elettoralistici di cui i Mombaroccesi non avvertono l’esigenza».