Pesaro, rotatorie contromano e folle corsa in città: multa e punti della patente sottratti

I carabinieri hanno rintracciato un neo patentato che non si era fermato all'alt nella zona di Campanara. Per lui sanzioni

PESARO – Rotatorie contromano e fuga in città, neo patentato si prende multa e sottrazione di punti.

Domenica mattina, a Campanara, trascorse da poco le 6, i Carabinieri in servizio della Sezione Radiomobile hanno mostrato la paletta a una macchina per effettuare un controllo. Evidentemente il conducente dell’autovettura non era intenzionato a farsi controllare, così invece di rallentare è sfilato davanti ai Carabinieri accelerando.

I militari non hanno potuto far altro che salire in auto e incominciare a seguirla, allertando la Centrale Operativa che ha fatto confluire in zona altri colleghi. Il conducente, come se stesse emulando i protagonisti del videogioco e dei film Need for speed, ha provato a dileguarsi a velocità pericolosa per le vie della città imboccando rotonde e vie anche contromano e attraversando un incrocio dove il semaforo gli mostrava la luce rossa, fino a raggiungere una via secondaria nel quartiere Pantano dove ha parcheggiato l’auto.

Sopraggiunti, i militari l’hanno trovata aperta, con il motore caldo e gli effetti personali di alcuni occupanti. Sono quindi iniziate le ricerche anche nelle vicinanze con l’ausilio di colleghi nel frattempo giunti sul posto. Dopo quasi un’ora si è presentato a loro un giovane, accompagnato dai genitori, che ha ammesso di essere lui il protagonista della fuga asserendo che voleva evitare il controllo perché temeva di essere sottoposto alla verifica tramite etilometro. Con lui altri tre amici e, fortunatamente, non è successo nulla di più grave. Al ragazzo, che comunque si è ravveduto, sono state contestate diverse contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada che comportano anche il raddoppio della sottrazione di punti dalla patente perché neo patentato.