ROF, Juan Diego Flórez direttore artistico fino al 2026

PESARO – Juan Diego Flórez sarà Direttore artistico del ROF sino al 2026.

Queste le sue parole dopo il rinnovo dell’incarico: «Ringrazio il Sovrintendente Ernesto Palacio per aver voluto confermarmi direttore artistico del ROF per il quadriennio 2023-2026. Ringrazio anche il presidente Vimini e tutto il Cda del ROF. Sono onorato di occupare questa carica prestigiosa del festival dove sono nato artisticamente e mi adopererò in sintonia con il Sovrintendente per mantenere l’eccellenza nelle programmazioni future».

Nato a Lima, Juan Diego Flórez si è affermato a livello internazionale al ROF del 1996, debuttando giovanissimo nella prima mondiale moderna di Matilde di Shabran. L’enorme successo riscosso ha dato il via ad una carriera che lo vede ospite abituale dei più importanti teatri e delle principali istituzioni musicali di tutto il mondo. È fondatore e presidente dell’Associazione ‘Sinfonia por el Perù’, ambasciatore dell’UNESCO e Artista Kammersänger.