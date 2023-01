Ritrovato a Vallefoglia un drago alato del duomo di Milano, gallerista indagato

PESARO – Era scomparsa dal 1943, dopo un bombardamento. Una ‘gargolla’ del Duomo di Milano è stata sequestrata dalla procura di Milano. La scultura in marmo a forma di drago alato faceva parte della guglia numero 6 del duomo. È stata posta sotto sequestro dopo che i carabinieri l’hanno ritrovata, a Vallefoglia.

Il fregio ornamentale si era staccato nel 1943 dopo un bombardamento degli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Il pezzo, che pesa 250 chili ed è alto un metro e mezzo, è stato trovato in possesso di un gallerista marchigiano. L’uomo ora risulta indagato per ricettazione e per esportazione illecita di bene culturale. L’uomo voleva venderlo in una fiera d’antiquariato in Olanda.