FANO – Ristoritalia scende in piazza per difendere il futuro del proprio comparto messo a dura prova dall’emergenza pandemica e dalle conseguenti restrizioni imposte dal governo. Tempi duri per i ristoratori che, DPCM dopo DPCM, vedono ridursi le proprie possibilità di azione.

Al riguardo, oggi, mercoledì 4 novembre, alle ore 16, l’associazione #Ristoritalia terrà un flash mob, presso il ponte di Calatrava al lido di Fano, davanti alla capitaneria di porto.

Prenderanno parte al movimento tutto il personale dell’Ho.re.ca. bar ristoranti e i titolari di quelle attività che fanno parte della categoria della città fanese esponendo un cartello in segno di protesta contro le ultime disposizioni prese dal governo Conte. Non si tratta di un evento isolato: il flash mob avrà carattere mondiale ed in contemporanea si svolgerà in tantissime città italiane e straniere.

L’associazione nasce nel pesarese a fine maggio 2020 per affrontare le conseguenze dell’epidemia ad inizio lockdown. Tra gli obiettivi quello di ottenere una moratoria fiscale fino al 2022, una cospicua riduzione dell’Iva, un ribasso dei contributi per i dipendenti o delle tasse locali.



Nella primavera, alla vigilia delle restrizioni più pesanti, gli esercenti avevano simbolicamente consegnato le chiavi dei loro locali per denunciare l’impossibilità di lavorare con delle regole così stringenti. Dopo un’estate relativamente tranquilla, grazie anche alla possibilità data da molti Comuni di aumentare il suolo pubblico utilizzabile gratuitamente, erano tornati alla carica lamentando controlli troppo invasivi che finivano per scoraggiare i clienti.