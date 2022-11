Rischio sismico, Biancani (Pd): «Investire i fondi del Pnrr nella messa in sicurezza di scuole, ospedali, edifici pubblici»

PESARO – Terremoto e messa a norma delle strutture, il vicepresidente del Consiglio regionale Andrea Biancani (Pd) chiede di investire i fondi del Pnrr per adeguare gli edifici.

«Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni da tempo stanno investendo nella messa a norma di molte strutture, in particolare quelle scolastiche, un percorso che ha consentito di migliorare l’agibilità di spazi importanti per i servizi ai cittadini. Questo percorso va proseguito e rafforzato, perché è fondamentale che la prevenzione si traduca in interventi diffusi, non basta limitarsi a tamponare i danni.

Le risorse del PNRR, i fondi messi a disposizione dall’Europa e dallo Stato possono diventare l’occasione per pianificare in modo coordinato la messa in sicurezza di ospedali, scuole, municipi, centri diurni, biblioteche, impianti sportivi, caserme di Vigili del fuoco e di Forze dell’ordine e tutti quegli edifici utilizzati per svolgere servizi pubblici».

Biancani chiude: «Per quanto riguarda gli edifici privati, lo strumento del bonus edilizio, che dalle prime dichiarazioni si vorrebbe rivedere, dovrà essere utilizzato prioritariamente per gli interventi che prevedono il miglioramento sismico degli edifici. Infatti, per regioni come le Marche, dove negli ultimi decenni si sono ripetuti eventi sismici significativi, il bonus è importante per incentivare gli interventi di messa in sicurezza. Ritengo che qualora si volesse aggiornare questo strumento, sarebbe utile definire un bonus straordinario e sgravi fiscali per incentivare i lavori di miglioramento sismico».