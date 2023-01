Rimpasto di Giunta a Pesaro, Sinistra Italiana: «Restiamo all’opposizione»

PESARO – Rimpasto di Giunta nel Comune di Pesaro, Sinistra Italiana conferma di essere all’opposizione.

A parlare è Corrado Filippini, coordinatore Provinciale Sinistra Italiana Pesaro Urbino: «Abbiamo appreso della nomina ad assessore alla Sostenibilità della consigliera Maria Rosa Conti di Europa Verde a cui facciamo i nostri auguri affinché possa incidere sull’operato della giunta Ricci verso una direzione più rispettosa dell’ambiente e dei parchi cittadini, verso una riduzione del consumo di suolo, per una riduzione del traffico privato e una maggiore attenzione al trasporto pubblico, verso una città più sostenibile appunto, più inclusiva e più accogliente».

Avendo il Sindaco Ricci sottolineato il valore anche politico di questa operazione, «ci teniamo a precisare, che Sinistra Italiana resta convintamente all’ opposizione di questa giunta, con cui condivide molto poco, nei metodi e negli obiettivi e che preferiamo percorsi condivisi piuttosto che rimpasti di giunta calati dall’alto. Continueremo quindi a stare all’opposizione di questa giunta e a batterci, a Pesaro come in tutta Italia, per i beni comuni, per la gestione pubblica dell’acqua, per la difesa della scuola e della sanità pubblica, dei lavoratori e delle lavoratrici, per i diritti delle nuove generazioni, per la giustizia sociale».