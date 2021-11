Marche Multiservizi ha lanciato l'applicazione per smartphone. Fornisce informazioni dettagliate su come riciclare ogni scarto, pacchetto o confezione. Le segnalazioni sono geolocalizzate

PESARO – Ecco il rifiutologo, la App che ti permette di differenziare meglio l’immondizia.

Da oggi anche lo smartphone potrà essere di aiuto per fare la raccolta differenziata. Un nuovo strumento di dialogo tra i cittadini e Marche Multiservizi affianca quelli tradizionali con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità della raccolta ed assicurare il decoro delle città.

È disponibile per tutto il territorio servito da Marche Multiservizi la app “Il Rifiutologo” che fornisce informazioni dettagliate su come riciclare ogni scarto, pacchetto o confezione e che consente di inviare direttamente all’azienda una foto-segnalazione di rifiuti abbandonati che viene geolocalizzata per attivare le squadre dei servizi ambientali.

Con l’aiuto della tecnologia non ci sono quindi più scuse per contribuire in modo corretto alla raccolta differenziata ed i cittadini avranno a disposizione uno strumento in più per cercare di combattere l’abbandono dei rifiuti e contribuire attivamente a garantire un territorio più pulito e decoroso.

Di tutte le segnalazioni in arrivo dal Rifiutologo si riesce ad avere traccia completa: geolocalizzazione, tipo di problema e tempi di intervento. Si tratta di dati che, in forma aggregata, permettono a Marche Multiservizi di avere a disposizione un ulteriore strumento di conoscenza sulla presenza di situazioni critiche.

Tutto questo è reso possibile da HergoAmbiente, la rete informatica che mette in collegamento cassonetti, mezzi aziendali e operatori. La foto-segnalazione che arriva dal Rifiutologo viene inserita nel flusso di attività di questo sistema, che genera ordini di lavoro precisi e costantemente monitorati. L’operatore, quindi, prende in carico la segnalazione e, una volta portato a termine l’intervento, inserisce nel sistema anche l’avvenuta soluzione, comunicando all’utente la data di esecuzione.

Il Rifiutologo è anche uno strumento che affianca quelli già in uso per aiutare i cittadini a separare meglio i rifiuti, dando risposta alle domande più frequenti degli utenti del servizio di raccolta.

Contiene un database di numerose voci, utili da cercare se non si sa in quale cassonetto della differenziata buttare gli oggetti della nostra vita quotidiana ed è anche in grado di riconoscere i prodotti attraverso la scansione del codice a barre sull’incarto. Fatta questa operazione il Rifiutologo dà indicazioni, a seconda del comune di residenza, sulle corrette modalità di conferimento.

Se poi se si hanno dei dubbi sul giorno e sull’orario di esposizione dei rifiuti per la raccolta porta a porta è sufficiente inserire la via della propria abitazione ed il Rifiutologo fornisce le indicazioni corrette.

È anche possibile accedere alle informazioni sugli altri servizi di raccolta disponibili e le indicazioni sulla rete dei Centri di Raccolta Differenziata di Marche Multiservizi: la loro localizzazione, gli orari, le tipologie ed i quantitativi dei rifiuti che si possono consegnare.

La app gratuita è disponibile, per smartphone e tablet, nei sistemi operativi iOS e Android, accedendo rispettivamente ad App Store e a Google Play.

Parallelamente sono stati lanciati gli ECOgames, divertenti giochi a cui è possibile accedere online, anche da smartphone o tablet, che attraverso sfide consentono alle persone di perfezionare il loro livello di conoscenza della raccolta differenziata, aiutandole a farla sempre meglio.

Gli ECOgames provano così ad alzare l’asticella, tentando una strada diversa per continuare a sensibilizzare, divertendo, le persone su obiettivi di interesse comune.