Riconoscimento di “Miglior assessore alla Cultura” a Daniele Vimini, il plauso di Cna e Confesercenti

PESARO – Confesercenti e Cna si congratulano con il vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Pesaro Daniele Vimini per il riconoscimento di Miglior Assessore alla Cultura 2021 ottenuto dalla rivista Artribune.

«Si tratta di un riconoscimento significativo che arriva da una rivista importante – afferma il direttore Confesercenti di Pesaro e Urbino Alessandro Ligurgo – e che premia la professionalità e la capacità di credere nella cultura non soltanto come patrimonio della città, ma anche come veicolo di promozione turistica e di sviluppo economico.

Crediamo che Vimini si sia meritato a pieno questo riconoscimento – prosegue Ligurgo – che è anche una conferma della sua sensibilità a cogliere e a valorizzare le espressioni culturali cittadine e a saperle comunicare efficacemente in Italia e all’estero. Siamo convinti che la cultura, così come l’enogastronomia sulla quale Confesercenti lavora da tempo con diverse iniziative, costituisca un volano per il turismo, per l’economia e per le imprese. La possibilità di promuovere questi settori in maniera congiunta è il valore aggiunto che caratterizza il nostro territorio».

Cna Cinema e Audiovisivo Marche, assieme a CNA di Pesaro e Urbino parlano di un «premio meritatissimo per un amministratore con doti di rara sensibilità e lungimiranza. Il suo è stato un lavoro lungo e discreto che ha portato Pesaro ad essere una delle città più vivaci d’Italia e in Europa in ambito culturale. Fondamentale il suo impegno per la nomina di Pesaro tra le città Creative della musica Unesco e per l’apertura del Museo nazionale Rossini assieme a tante altre iniziative che sarebbe qui troppo lungo elencare.

Come CNA Cinema Marche ci piace ricordare che è stato proprio Daniele Vimini nel 2018 a tenere a battesimo la nascita di CNA Cinema e Audiovisivo delle Marche, l’associazione che raggruppa autori e imprese di produzione cinematografiche della nostra regione, in occasione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro. E come sia stato sempre Vimini tra i più grandi sostenitori del Pesaro Photo Festival, la rassegna che per sette edizioni ha fatto confluire a Pesaro il meglio della fotografia nazionale».