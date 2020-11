Ricercato per omicidio colposo ed associazione a delinquere: arrestato dalla Polizia a Fano

FANO – Proseguono gli stringenti controlli da parte del personale della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di Fano, al fine di contrastare i reati predatori sul territorio. Al riguardo, i poliziotti, coordinati dal Dirigente del Commissariato dott. Stefano Seretti, tramite l’impiego di 12 unità, sia in uniforme che in borghese, hanno svolto negli ultimi giorni capillari verifiche su tutto il territorio che hanno permesso di controllare 212 persone e 98 veicoli.

Proprio durante uno di questi controlli, le Forze dell’ordine hanno rintracciato e tratto in arresto un uomo di origine campana su cui pendeva un ordine di esecuzione per la pena a 10 anni di reclusione, a seguito di condanna definitiva per la partecipazione ad un’associazione a delinquere specializzata in spedizioni illecite transnazionali di prodotti energetici e combustibili provenienti dall’Europa dell’Est. Sullo stesso soggetto pendeva anche il reato di omicidio colposo; i fatti in questione risalgono al 2012 a Firenze. In quell’occasione l’uomo avrebbe causato un incidente costato la vita ad una persona e si sarebbe dileguato senza prestare soccorso. La tragedia si sarebbe consumata durante una delle attività illecite dell’uomo.



Durante i medesimi controlli gli agenti hanno anche rintracciato in zona di San Lazzaro un 19enne, di nazionalità moldava, residente a Fano, già noto alle Forze di Polizia, trovato in possesso di un cellulare provento di furto consumato in un’autovettura poche ore prima. Le ulteriori indagini hanno permesso di denunciare in stato di libertà il giovane anche per i reati di furto aggravato in quanto riconosciuto come autore di alcuni colpi messi a segno, sempre in orari notturni, ai danni di alcuni esercizi commerciali a Fano nello scorso mese di agosto.

Infine le tempestive indagini svolte dagli agenti del Commissariato di Fano a seguito di un furto con destrezza avvenuto all’interno di una farmacia del centro dove erano stati asportati cosmetici per un valore di circa 600 euro, hanno portato ad individuarne l’autrice ed a recuperare la refurtiva. Si tratta di una donna che è stata denunciata per furto aggravato dall’aver indotto alla consumazione del reato anche la figlia 14enne.