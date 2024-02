Riceci, Vieni Oltre chiede un confronto al sindaco: «La commissione ecomafie farà luce sulla vicenda»

PESARO – Discarica di Riceci e politica, la lista civica Vieni Oltre provoca il sindaco Matteo Ricci.

«Riceci continua a sottrarsi al confronto e a non prendere posizione sulla mega discarica di Riceci. Ne ha parlato una sola volta scaricando le colpe su altri. Questo è un atteggiamento inaccettabile da parte dell’unica figura politica che ha il pieno potere di risolvere la questione della discarica. L’abbiamo già detto più volte e continuiamo incredibilmente ad essere gli unici: il Sindaco di Pesaro ritirando il Presidente di MMS, da lui designato, può bloccare la multiutility in qualsiasi momento. Ribadiamo che il sindaco di Pesaro, nomina non solo il presidente ma anche un consigliere detenendo le quote maggiori della parte pubblica di MMS. In realtá lui non vuole esercitare il potere che peraltro é un suo obbligo considerato che il sindaco deve tutelare la salute dei cittadini».

La lista chiede risposte su tre punti. «Se il Sindaco di Pesaro ritiene che debba essere bocciato definitivamente il progetto di discarica di Riceci, come da lui stesso dichiarato, perché non convoca i vertici di MMS pretendendo una risposta netta e sicura? Perché il Sindaco di Pesaro chiede ad altri di indicare le linee programmatiche per la gestioni dei rifiuti del nostro territorio senza dire quale sia la visione in merito della sua amministrazione? Perché il Sindaco di Pesaro rifiuta un confronto pubblico su questi temi con i cittadini e le forze politiche, ed in particolare con la nostra Lista Civica che ha più volte richiesto un faccia a faccia?

È chiaro come la strategia di Ricci e del suo partito è quella di cercare il silenzio e quando non è più possibile di scaricare le colpe sugli altri per arrivare indenni alle elezioni».

La coordinatrice Pia Perricci e il portavoce Italo Campagnoli chiudono: «Forse l’operato stesso della Commissione Parlamentare sulle Eco Mafie potrà essere d’aiuto a fare luce sui lati oscuri di questa vicenda, ma intanto l’atteggiamento di Ricci e del PD è sotto gli occhi di tutti».