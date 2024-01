Riceci, Vieni Oltre: «Un affare troppo grande, c’è chi non vuol pestare i piedi ai poteri forti fino alle elezioni»

PESARO – Discarica di Riceci, la lista civica Vieni Oltre parla di un «balletto elettorale del Pd, si potrebbe chiudere il progetto oggi stesso».

La coordinatrice Pia Perricci spiega: «Biancani e Vitri scaricano le colpe sulla Regione, e si svegliano solo ora presentando fuori tempo massimo una mozione. Paolini si dichiara contrario ma il rappresentante della provincia nel cda di MMS ha votato a favore. Fulvi del PD partecipa alla manifestazione sotto la sede della Provincia, ma lo fa evidentemente a titolo personale.

Eppure il sindaco di Pesaro ha il potere di ritirare il Presidente da Mms bloccando così le attività dell’ente, ma non l’ha fatto e non ha mai reso noto ai cittadini tale possibilità. Ricordiamo a tutti che MMS, appartiene per il 52 % alla parte pubblica, che dovrebbe essere garante di scelte sensate ed opportune per il territorio che rappresenta. Ricci è l’unico a tacere sulla questione. Calcoli elettorali? Chissà, sicuramente la fase elettorale è convulsa e incerta, per capire quale sarà il proprio futuro».

Perricci evidenzia: «Ora si è mossa la commissione parlamentare sulle ecomafie e i convocati dovranno rispondere sulla vicenda inclusi Paolini e Tiviroli e finalmente potremo saperne di più.

Intanto i cittadini continuano ad essere vessati e presi in giro da questo balletto che ha come unico scopo arrivare a dopo le elezioni, per vincerle possibilmente ancora una volta e continuare così a fare i propri comodi, ormai dettati unicamente dalla logica del profitto e distanti anni luce dal bene comune. Infatti c’è già chi parla di un affare da due miliardi e mezzo da non buttare al vento. Lo ribadiamo il PD, se volesse potrebbe bloccare tutto oggi stesso, ma non lo farà perché non ha nessuna intenzione di pestare i piedi ai poteri forti che loro stessi hanno creato e che non riescono più a controllare, forti sicuramente che questi poteri forti possano assicurare dei voti a giugno.

Blocchiamo MMS prima di ritrovarci una mega discarica che distruggerà il nostro territorio».