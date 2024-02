Riceci, Gambini attacca Ricci: «Tutti sapevano, è Pesaro che nomina il presidente»

Il sindaco di Urbino esce allo scoperto sul caso ormai diventato politico. «Gli amministratori che si nascondono dietro un dito non vanno d'accordo con me»

URBINO – Riceci, Maurizio Gambini attacca il sindaco di Pesaro e il centrosinistra. «Lo sapevano tutti, compresi gli amministratori. Nessuno poteva dire che non si sapesse cosa si stesse votando». Lo ha detto il sindaco con un video sul proprio profilo Facebook. Primo bersaglio Matteo Ricci.

«Chi governa Mms è il sindaco di Pesaro e la sua giunta che nominano presidente e consigliere avendo la quota di maggioranza relativa, il 25%. Sono i primi che vanno a protestare con la bandiera (con su scritto “no alla discarica”) al fianco dei comitati. E questo non lo possono fare perché sono le stesse persone che quel sito lo hanno proposto. Non vado d’accordo con gli amministratori che si nascondono dietro a un dito».

E ancora: «Nessuno può dire che non lo sapeva, il mio consigliere l’ha votata su proposta del presidente che è nominato da Ricci. Sono per fare un impianto perchè serve al territorio, aziende e famiglie. Va fatto dalla nostra società partecipata e non da qualcun altro che porta del business».

Poi Gambini incalza, sventolando la pagina di un quotidiano che recita: “Riceci, Ricci (il sindaco di Pesaro ndr) ritiri la delega al presidente di Marche multiservizi (Pierotti)”. E il primo cittadino di Urbino non ci sta, altro attacco a Pesaro: «Sarà sicuramente un’altra figura che sacrificheranno per tenere la faccia pulita. Ho sempre detto la verità, la commissione è stata convocata solo per fini politici, è stata una sceneggiata».