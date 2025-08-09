“Ricci in Vetta” tra Nerone e Catria: «Luoghi montani da valorizzare. Chiudiamo l’Atim, puntiamo sul buon vivere»

PESARO – «Sapevamo che queste elezioni sarebbero state una grande camminata comune, con una grande squadra ed una grande alleanza, per questo siamo qui a camminare tre le nostre splendide montagne, per stare con la gente tra la gente, nella realtà e per valorizzare i luoghi montani che possono avere un ruolo fondamentale nello sviluppo turistico delle Marche», così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, in occasione della prima tappa del tour ‘Ricci in Vetta’, dedicato alle montagne marchigiane, che oggi lo vedrà sui monti del Nerone e del Catria.

«Purtroppo la stagione è partita molto moscia, basta parlare con gli operatori per averne conferma. Vorrei cambiare molte cose sulla politica turistica a partire dalla chiusura dell’Atim, per usare quelle risorse, non solo per le aree interne, ma anche per cambiare la strategia regionale. – dichiara Ricci – Basta con questo ‘Let’s Marche’, che non vuol dire nulla. Dobbiamo costruire una strategia basata sul buon vivere, che è il comune denominatore marchigiano ed è ciò che ci distingue dagli altri. Su questa base va costruito un progetto culturale, perché attraverso il turismo culturale possiamo vivere di turismo tutto l’anno. Dobbiamo rendere le Marche la prima regione in Europa per la qualità della vita, questo deve essere il nostro obiettivo».

“Ricci in Vetta’, dedicato ai monti marchigiani, si alternerà con il ‘Ricci on the beach’, dedicato invece alla costa. La prima tappa del tour in provincia di Pesaro-Urbino, dedicata al monte Nerone e al monte Catria: Rifugio Corsini, con una passeggiata tra assieme a sostenitori, cittadini e amministratori del territorio, un passaggio a Secchiano al fiume per poi dirigersi al rifugio del Catria. Tra una tappa e l’altra, momenti per visitare le aziende del territorio.

«Ci obbligano a fare una campagna elettorale d’estate e quindi noi andiamo dove vanno i marchigiani ad agosto, cioè al mare e in montagna. – afferma Ricci – Lo facciamo in maniera popolare, come siamo abituati a fare, tra la gente e per la gente. Sarà un’altra giornata importante di ascolto e di confronto con i cittadini che, sempre più, ci chiedono un cambio di Marche».