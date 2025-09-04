Ricci: «Siamo l’unica regione con tre assessori alla sanità che non fanno per uno»

FERMO – Matteo Ricci attacca l’amministrazione Acquaroli.

«Il sistema sanitario non funziona come dovrebbe ed è sotto finanziato – le parole del candidato presidente del centrosinistra -. In questi cinque anni è peggiorato tutto e si è andati verso una privatizzazione strisciante della sanità. La prima battaglia che faremo sarà andare a Roma per chiedere che il sistema sanitario nazionale venga finanziato almeno con il 7% del PIL. Così come investiremo nella salute mentale portando lo psicologo nelle scuole e nelle comunità. Siamo ultimi in Italia, un dato inaccettabile. Mi risulta poi che il Presidente uscente stia promettendo a molti medici che cambierà l’Assessore alla Sanità, Saltamartini. Doveva cambiarlo anni fa, anziché affiancargli due tutor, uno con la delega all’edilizia sanitaria e un sottosegretario. Siamo l’unica regione in Italia che ha tre assessori alla sanità che non fanno per uno», così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla Presidenza della Regione Marche, oggi pomeriggio, in occasione del presidio davanti all’ospedale di Fermo, assieme a cittadini e amministratori del territorio.