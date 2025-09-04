Ricci: Santori subito via da Svem

PESARO – «Nel primo trimestre, i dati di Confindustria di oggi, ci dicono che l’export nelle Marche è calato dell’11%. Questo è avvenuto prima dei dazi che stanno creando ulteriore preoccupazione e incertezza, come che tocchiamo con mano tutti i giorni, nelle tante imprese marchigiane che stiamo visitando. Questo dato sul l’export, rapportato alle notizie dei giornali di oggi, è un dato che stride ulteriormente tra la realtà che va affrontata e la situazione che noi abbiamo di Governo della Regione Marche», così Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche.

«Andrea Santori deve essere mandato via dalla Svem subito. Non possiamo, in un momento economico come questo, aspettare le elezioni per cambiare persone che hanno svolto ruoli nelle società di competenza della Regione come se ne fossero loro i proprietari. Il Presidente uscente la smetta di nascondersi e si assuma le sue responsabilità, lo cambi subito, perché il CdA lo nomina lui. Santori non ha più la sua fiducia e nemmeno quella di Confindustria. Non aspetti la fine delle elezioni, perché in quel caso lo manderò via io», conclude Ricci.