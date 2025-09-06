Ricci, ‘Comizi d’Amore per le Marche’ al via a Pesaro e a Corinaldo

Iniziano domani i “Comizi d’Amore per le Marche” di Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche, che lo vedranno in tantissime piazze marchigiane, toccando tutte le province della regione. I comizi, oltre al richiamo pasoliniano, vogliono rappresentare un vero e proprio momento emozionale, richiamando il legame d’amore verso le Marche, per questo saranno accompagnati anche da momenti dedicati all’arte.

Il primo comizio si terrà a Pesaro (PU), in piazzale Collenuccio, alle ore 18:00. Per l’occasione sarà presente anche il primo cittadino, Andrea Biancani. L’evento sarà accompagnato da Elena Avanzi, allieva di Lucia Ferrari, che leggerà una poesia sul mare di Pesaro, del poeta pesarese Gianni d’Elia.

Alle ore 21:00, invece, si terrà il secondo Comizio d’Amore, a Corinaldo (AN), in piazza Risorgimento, dove sarà presente la consigliera comunale, Giorgia Fabri. In questo caso ci sarà un ouverture musicale con arpa celtica a cura di Federica Tomassini.

«Questa campagna elettorale ci ha visti attraversare le Marche impresa per impresa, luogo sociale per luogo sociale, ospedale per ospedale e poi lungo la costa, in spiaggia e tra le nostre valli montane. Ora torniamo nelle piazze dove un comizio diventa un atto d’amore per ogni comune e per ciascun cittadino marchigiano. – dichiara Ricci – Vogliamo ribadire alle Marche i nostri temi e i nostri obiettivi e lo faremo fino al 28 e 29 settembre, a partire da questa domenica. Sarà un viaggio di connessione sentimentale con la nostra terra e la nostra gente per dare forza, tutti insieme, alla speranza, per realizzare un cambio di Marche».