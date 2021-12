Pesaro, Ricci: «Chiusura psichiatria: la situazione peserà sul pronto soccorso, la Regione intervenga»

PESARO –Chiusura del reparto del Servizio di Psichiatria di Diagnosi e Cura (SPDC) di Pesaro, il sindaco Ricci interviene scrivendo al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli: «Una decisione – così il sindaco Ricci – che comporterà una perdita di 14 posti letto, e che ASUR giustifica con la carenza di medici e personale sanitario impegnati a far fronte all’emergenza pandemica che ha colpito il Paese negli ultimi anni.

Quello che pare opportuno sottolineare è che le conseguenze del Covid-19 si riflettono anche sui pazienti più fragili, come quelli psichiatrici. La chiusura di un reparto così importante aggraverà le situazioni del Pronto Soccorso di Pesaro e Fano, già fortemente provate dall’emergenza pandemica in corso. Senza contare il forte contraccolpo che avranno i Comuni, che attraverso i Servizi Sociali, unitamente alle Forze dell’Ordine, saranno chiamati ad intervenire nel caso in cui i pazienti non vengano gestiti e assistiti nel modo più opportuno».

Poi conclude chiedendo a Regione Marche e Asur «che vengano adottate tutte le misure necessarie per scongiurare questo ennesimo e possibile enorme disagio sociale».