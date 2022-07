Riapre la strada del Furlo dopo un anno e mezzo. Ora mostre e iniziative

PESARO – Dopo mesi di lavoro e quasi un anno e mezzo di chiusura sabato 23 luglio, alle ore 16.30, alla presenza delle autorità, riapre ufficialmente la Strada del Furlo, interdetta al passaggio dal febbraio dello scorso anno.

Una strada molto importante anche per ragioni turistico-economiche che aveva sollevato polemiche politiche e delle associazioni di categoria.

«L’intervento – spiega il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzi – ha consentito di mettere in sicurezza tutta la parete rocciosa attenzionata all’uscita della galleria romana. Siamo soddisfatti perché si tratta di un’operazione fondamentale, anche in chiave turistica. Ringraziamo Enel Green Power, Regione Marche, Provincia di Pesaro e Urbino e Riserva del Furlo per la fattiva collaborazione nella riapertura».

La spesa complessiva ammonta a 400mila euro, più della metà dei quali stanziati da Enel Green Power. «Un gioco di squadra importante tra tutti gli enti coinvolti – sottolinea il presidente della Provincia Giuseppe Paolini -, che ha consentito la conclusione del cantiere in linea con i tempi stabiliti. Sono state installate anche le attrezzature di monitoraggio che ci consentiranno l’osservazione permanente e il rilievo di eventuali microsposamenti nella parete rocciosa».

Enel Green Power, Riserva Statale del Furlo, Provincia di Pesaro e Urbino, Comuni di Fermignano, Acqualagna e Fossombrone, Pro Loco di Fermignano, Pro Loco del Furlo e Regione Marche hanno messo a punto una serie di iniziative in occasione della riapertura. Ecco il programma:

INCONTRI IN CAMMINO ALLA GOLA DEL FURLO: ore 17 (località Villa Furlo – Comune di Fermignano). Breve passeggiata tra storia, arte e natura con l’esclusivo attraversamento della Diga Enel del Furlo. Iniziativa realizzata in collaborazione con Enel Green Power S.r.l., Casa degli Artisti di Sant’Anna e Pro Loco Fermignano, a cura di Riserva Naturale Statale Gola del Furlo. Iniziativa gratuita con prenotazione obbligatoria (posti limitati). Numero verde: 800028800.

INAUGURAZIONE MOSTRA DELL’ECO-ARTISTA LEONARDA FAGGI: ore 17, chiesetta Santa Maria delle Grazie, località Villa Furlo (Comune di Fermignano). Ingresso libero.

VISITA GUIDATA AL PARCO DI SCULTURE DELLA LAND ART AL FURLO: ore 19, a cura di Casa degli Artisti, località Sant’Anna (Comune di Fossombrone). Ingresso gratuito. Info e prenotazioni: 3423738966

PICNIC CON GLUPPA al parco pubblico La Golena, località Furlo (Comune di Acqualagna) a cura della Pro Loco Passo del Furlo. Alle ore 9 Gincana Family con Gluppa; alle ore 18.30 apericena Picnic con Gluppa e DJ set. Iniziative con prenotazione obbligatoria. Info: 334 8705759.

PARCO PUBBLICO LA GOLENA In località Furlo (Comune di Acqualagna), alle ore 11.30, inaugurazione nuovi servizi e percorsi nel Parco Avventura, a cura del Comune di Acqualagna.