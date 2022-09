PESARO – Riaperta la guardia medica, il commento di Micaela Vitri che in questi mesi ha dato battaglia a suon di interrogazioni e sit in.

«Dopo mesi di appelli, interrogazioni in Consiglio regionale, sit in e raccolta firme, finalmente riapre da questo settembre il servizio di guardia medica a Pesaro, sia nei giorni feriali, dalle 20 alle 8, sia in quelli festivi h24.

È un risultato importante per tutto il nostro territorio, per cui ringrazio la direzione del distretto sanitario ma anche i 10 giovani medici neolaureati e i professionisti già in funzione per essersi messi a disposizione. Un anno fa la Regione ha chiuso le prime due postazioni di guardia medica a Vallefoglia e Gabicce, poi come un domino altre 8 sedi tra quelle parzialmente depotenziate o totalmente, dalla costa al l’entroterra».



La consigliera precisa: «Con i miei atti in Consiglio regionale non ho semplicemente chiesto la riapertura, ma ho sollecitato ripetutamente la firma dell’accordo integrativo regionale, per portare i compensi dei medici di continuità assistenziale da 23 euro lordi l’ora fino a 40, come in altre Regioni. Accordo raggiunto solo quest’anno a marzo e ancora con molti punti inadeguati alle condizioni di lavoro. Purtroppo anche a Pesaro la soluzione non è definitiva, perché i giovani medici potrebbero scegliere nei prossimi mesi l’impegno con la specialistica o altre sedi, ma per ora è già un risultato importante.

Ora la nostra battaglia e la raccolta firme del Partito democratico proseguono per il ripristino del servizio nelle altre sedi, a partire dalla Festa dell’Unità di Vallefoglia nei giorni 2-3-4 settembre».