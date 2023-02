MONTECCHIO – Riapre la guardia medica a Montecchio. Dopo un anno e mezzo di chiusura tornerà finalmente attiva dall’uno marzo nei festivi e prefestivi. Ad annunciarlo con soddisfazione sono i consiglieri regionali Micaela Vitri e Andrea Biancani, che ringraziano la dirigenza Ast, medici e tutto il personale sanitario per essersi reso disponibile a coprire i turni, con sacrificio nonostante la carenza di personale.



«Fin dall’improvvisa interruzione del servizio a ottobre 2021 non abbiamo mai smesso di sollecitare la Regione – dicono- con atti ufficiali in Assemblea legislativa, ma anche fuori dall’Aula insieme ai sindaci Ucchielli, Ricci, Pascuzzi e ai cittadini, compresa una raccolta firme con presidi davanti alle sedi di guardia medica indetta dal Partito Democratico. Proprio a Montecchio il 22 luglio firmarono oltre cento persone. Ora la riapertura a Montecchio arriva come una boccata di ossigeno, perché rende non solo un servizio indispensabile a un bacino di 50 mila residenti, ma sarà anche un filtro dei codici bianchi per i pronto soccorso di Pesaro e Urbino. Purtroppo nonostante “la battaglia vinta” rimane ancora il rammarico per la chiusura delle postazioni di Gabicce, così come Mondolfo e altre sedi depotenziate nella nostra provincia. Entro l’estate sarà infatti importante riattivare il servizio anche a Gabicce-Gradara».

I consiglieri non molleranno la presa: «Per questo continueremo a incalzare la Regione perché la medicina territoriale sia considerata una priorità nel nuovo piano sociosanitario, di cui i cittadini non possono essere privati». Secondo i nuovi orari delle postazioni di continuità assistenziale del Distretto di Pesaro, la postazione di Pesaro sarà attiva nei giorni prefestivi (dalle 10 alle 8) e festivi (dalle 8 alle 8) e i giorni feriali dalle 20 alle 8 e garantirà le attività per i comuni di Pesaro, Gabicce, Mombaroccio, Gradara. (quindi coprirà anche i territori afferenti alla MCA di Gabicce). La Postazione di Montecchio sarà quindi attiva nei giorni prefestivi (dalle 10 alle 8) e festivi (dalle 8 alle 8) e il venerdì dalle 20 alle 8 garantendo le attività per i comuni di Vallefoglia, Montelabbate, Tavullia. Sarà cura del medico di continuità di Montecchio disattivare e attivare la deviazione di chiamata verso il numero della MCA di Pesaro.