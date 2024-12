PESARO – Rete scolastica, tre autonomie a rischio in provincia di Pesaro. E il presidente della Provincia Giuseppe Paolini sbotta commentando la delibera di giunta regionale sulla programmazione della rete scolastica 2025-2026, approvata lo scorso 23 dicembre.



Il testo prevede per la Provincia di Pesaro e Urbino il taglio di ulteriori tre autonomie scolastiche, su un totale di sei in tutto nelle Marche. «Ci hanno preso letteralmente in giro. Colpiscono noi solo per non dare fastidio agli altri. E’ assurdo ed è evidente che i motivi siano politici».



I ridimensionamenti previsti dalla Regione per Pesaro e Urbino riguardano l’Istituto comprensivo Lapi di Apecchio, accorpato all’Istituto comprensivo Mattei di Acqualagna; l’Istituto comprensivo di Piandimeleto, accorpato con l’Istituto comprensivo Macerata Feltria-Raffaello Sanzio (già frutto di precedente accorpamento nel 2024-2025 tra Istituti comprensivi di Mercatino Conca e Macerata Feltria; ndr) e il Cpia (Centro provinciale d’istruzione degli adulti) accorpato con il Cecchi di Pesaro.

Paolini è furibondo: «Come noto abbiamo pagato più di tutti, con quattro autonomie sottodimensionate nel 2023-2024 e altre quattro nel 2024-2025. Quindi, in base a tutti i parametri, il consiglio provinciale ha chiesto per il 2025-2026 il mantenimento della rete scolastica esistente. Invece solo a noi ci accollano altri tre ridimensionamenti, su un totale di sei in tutte le Marche».

Sbigottito il consigliere provinciale con delega alla Programmazione scolastica Oriano Giovanelli: «E’ uno scempio. Ci appelliamo alla commissione consiliare – in particolare a tutti i consiglieri regionali eletti nel nostro territorio, di ogni orientamento politico – e al Cal (Consiglio autonomie locali) regionale, affinché non esprimano il loro parere favorevole su un’operazione del genere. Lo scorso anno la nostra Provincia, con grande responsabilità, ha fatto un lavoro più rigoroso e approfondito rispetto al resto del territorio marchigiano, contribuendo anche per il 2025-2026. Questa delibera è l’ennesima scure che si abbatte su Pesaro e Urbino. E’ chiaro che valuteremo ogni azione, anche legale, per tutelare il territorio e fare valere le ragioni dell’entroterra martoriato».

Tuona il presidente Paolini: «E’ incredibile, perché tutto questo è contrario alle stesse linee guida stabilite dalla Regione per tutelare le scuole delle aree interne. Apecchio è il Comune con il più alto indice di perifericità della Regione (con Pieve Torina, ndr), secondo i parametri della Snai (Strategia aree interne). L’Istituto Macerata Feltria-Sanzio, ora anche con Piandimeleto, si ritroverà con 22 plessi sparsi tra dieci Comuni dell’entroterra più estremo, su tre vallate senza infrastrutture adeguate di collegamento. L’assessora regionale Chiara Biondi conosce le distanze e la morfologia del territorio? Le consiglio di fare un percorso nell’entroterra, perché parlare dalla costa è facile. Mettere insieme Apecchio con Acqualagna vuol dire fregarsene del tutto dei cittadini. E sappiamo bene che un consigliere regionale di maggioranza del territorio ha lavorato e fatto di tutto per unire Apecchio con Acqualagna». Paolini annuncia battaglia: «L’entroterra si è rotto completamente le scatole. Tagli su scuole, sanità, medici: è ora di fare basta. Esigiamo rispetto, almeno per le scuole e per i bambini. Se le cose restano così e non vengono modificate in commissione consiliare (domani la riunione, ndr) noi faremo ricorso al Tar. Perché non si può prendere per i fondelli la gente dell’entroterra: tra l’altro anche le posizioni dei sindacati sono state interamente ignorate»..