Report Pesaro Capitale, Andreolli e Marchionni: «Senigallia ha fatto meglio, falso trionfo»

PESARO – Capitale della Cultura, i numeri contenuti nel Report conclusivo animano la polemica politica.

Dario Andreolli, capogruppo della Lega in consiglio comunale a Pesaro, evidenzia: «Marco Perugini confonde la campagna elettorale con le istituzioni e, con il solito tono arrogante e sprezzante, attacca gratuitamente l’opposizione e la Regione, raccontando bugie che non reggono al confronto con i fatti. Nessuno ha mai disertato appuntamenti né fatto il tifo contro la Capitale della Cultura. È falso e offensivo».

Per Andreolli «Pesaro 2024 è stata un’occasione importante, ma in gran parte sprecata: la giunta ha preferito l’effimero alla sostanza, scegliendo grandi eventi già pronti, importati dall’estero, invece di investire davvero sul tessuto culturale e creativo della città. Nessuna strategia di lungo periodo. Le prime scelte del sindaco Biancani sono chiare: dalla rimozione anticipata della struttura in piazza del Popolo – l’Alusfera – per costi eccessivi e carenza di contenuti, alla smobilitazione della Fondazione Pescheria, motore di Pesaro 2024, ora azzoppata da un concorso farsa e senza un direttore vero, indipendente, scelto per allargare le competenze e non tra i dirigenti comunali. Basta ascoltare le parole degli albergatori preoccupati per una stagione turistica sotto le aspettative e con un agosto che si annuncia difficile. Altro che scia lunga dei benefici! Qui tutto si sta sciogliendo come neve al sole, perché costruito sul vuoto e non su una visione solida».

«Perugini – conclude Andreolli – farebbe meglio a riflettere su quello che non è stato fatto. La solita litania contro il centrodestra e la Regione, che al contrario ha sempre finanziato e collaborato, è un disco rotto che non incanta più nessuno».

Giulia Marchionni, consigliera Pesaro Svolta sottolinea: «Come si possa gioire per appena 100.000 presenze turistiche in più rispetto all’anno precedente proprio nell’anno in cui Pesaro è stata Capitale italiana della Cultura, francamente, faccio davvero fatica a capirlo. Partiamo dai numeri. I dati ufficiali, forniti dalla Regione Marche e dallo stesso Comune di Pesaro, parlano chiaro: nel 2024 gli arrivi sono stati 263.123 e le presenze 948.257. Un aumento rispetto al 2023, quando si erano registrati 232.716 arrivi e 836.726 presenze. L’incremento, quindi, è di poco più di 30.000 arrivi e 110.000 presenze. Ma se confrontiamo questi dati con le risorse investite (oltre 4 milioni di euro di finanziamenti pubblici, la visibilità garantita dalla partnership con la RAI e l’enorme eco mediatica legata al titolo di Capitale) non possiamo che parlare di un risultato deludente, un bottino magro che non giustifica né l’entusiasmo né l’autocelebrazione».

Per Marchionni «Il confronto con altre città marchigiane rende ancora più evidente il fallimento. A pochi chilometri da noi, Senigallia, una realtà più piccola per dimensioni e abitanti, ha registrato nel 2024 ben 225.317 arrivi e 1.013.443 presenze. Un dato che non solo supera Pesaro, ma dimostra come si possa crescere davvero anche senza titoli prestigiosi, ma con una strategia turistica solida e coerente. Peraltro, il trend di Senigallia è stato costante nel tempo: nel 2023 aveva totalizzato 170.594 arrivi e 885.897 presenze; nel 2022, 175.189 arrivi e 876.589 presenze. Mentre Pesaro, sempre nello stesso triennio, ha mostrato incrementi più contenuti: nel 2022 aveva raggiunto 205.235 arrivi e 760.713 presenze, partendo dai 167.953 arrivi e 707.562 presenze del 2021. Il punto, dunque, non è tanto la crescita in sé, che ovviamente c’è e nessuno nega, ma la sproporzione tra quanto si è investito e quanto si è realmente ottenuto. La Capitale della Cultura avrebbe dovuto rappresentare un’occasione storica per rilanciare in modo strutturale il turismo, e invece ci troviamo a constatare che Seniallia, senza riflettori e milioni, ha fatto molto meglio».

«Questa situazione riflette un problema ormai cronico: a Pesaro manca una vera politica turistica. Ancora una volta, Pesaro si è lasciata sfuggire l’opportunità di trasformare un evento straordinario in un vero motore di crescita. Su una cosa però gli amministratori pesaresi sono stati i più bravi in assoluto: a lamentarsi e a trasformare un’occasione storica in un ring di scontro politico per interessi elettorali».