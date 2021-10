Regione Marche: «Revocato project financing per l’ospedale di Pesaro, comitato tecnico per scegliere il sito»

PESARO – Ospedale unico, revocato il project financing e comitato tecnico per scegliere il sito.



E’ quanto emerso durante la conferenza stampa convocata dalla Regione Marche. L’assessore all’edilizia sanitaria Antonio Baldelli ha annunciato: «Abbiamo portato in Giunta un atto importante che riguarda la riorganizzazione della rete ospedaliera secondo la nuova visione legata alla pandemia in atto. Il project financing dell’ospedale definito unico di Pesaro è stato revocato. Si dice stop all’ospedale unico, seguendo il mandato dell’assemblea legislativa per cui serve una rete diffusa e integrata sul territorio e non un accentramento. Daremo avvio a un nuovo ospedale a Pesaro in rete a un sistema policentrico che riguarda tutta la provincia. Quanto ai finanziamenti, la Regione Marche riuscirà a costruire il nosocomio con le proprie forze e risorse statali, senza project financing che avrebbe appesantito il bilancio regionale per 30 anni. E avrebbe sottratto risorse al potenziamento dei servizi ospedalieri sul territorio. Quindi siamo pronti a dare un avvio veloce alla costruzione dell’ospedale di Pesaro».

L’assessore alla Sanita Filippo Saltamartini ha aggiunto: «La sanità di prossimità e servizi di vicinanza sono la cornice all’attuazione del nuovo ospedale di Pesaro. Il prossimo passo è quello di istituire un comitato tecnico che entro 10 giorni formulerà una proposta nel merito della realizzazione e del sito».

Il Governatore Francesco Acquaroli ha aggiunto che si tratta di «Scelte tecniche, non solo argomentazioni politiche».

Un chiaro riferimento ai paletti messi dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci contrario a una ventilata ipotesi di realizzazione a Case Bruciate.