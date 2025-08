Regionali, Ricci: «Le Marche semi sconosciute, la mia guida per contare di più in Italia e in Europa»

PESARO – Il peso politico delle Marche. Il candidato Dem Matteo Ricci è pronto a far contare di più la regione nello scacchiere nazionale.

«Le Marche sono semi sconosciute – ha detto durante la conferenza di presentazione della Lista civica del Presidente per la provincia di Pesaro, una delle sette liste a sostegno della sua candidatura – Le Marche non contano nulla nel panorama nazionale ed europeo. Sono viste come l’Ohio di Italia. Conto di portare la mia esperienza politica per far contare di più la regione in Italia e in Europa, è finita l’era in cui si va a Roma a prendere ordini e tornare dopo aver detto “signor sì, signora”. Vogliamo portare a casa risultati per le Marche. Vorrei svolgere una presidenza della Regione sulla scia di Bonaccini e Zaia tanto per citare due governatori di aree opposte».

Nella lista ci sono Massimo Seri (ex sindaco di Fano), Maria Francesca Crespini (alla guida dell’associazione Rievocazioni Storiche Urbino Ducale), la docente Flavia Farina (Movimento possibile), Carlo Rossi (consigliere comunale per 25 anni a Pesaro), Alessia Di Girolamo (avvocata e membro della commissione pari opportunità della Regione Marche), Othmane Yassine (avvocato e presidente Consiglio comunale Fermignano), Peppe Puntarello (Docente a Urbino, Associazione Libera).



Ricci ha commentato anche l’inserimento delle Marche e dell’Umbria nella ZES. «Ho reagito in maniera attendista sperando non fosse l’ennesima finzione elettorale e invece, dopo poche ore, è emerso che era così. Senza dirlo significa riconoscere una crisi economica forte delle Marche. Noi sono mesi che lo diciamo che, purtroppo, le Marche non crescono, nonostante i fondi PNRR ai quali hanno votato contro e i 14 miliardi per il terremoto delle Marche. Dati confermati anche da Bankitalia e Svimez. Dati che non tenevano ancora conto dei dazi che incideranno negativamente sull’export regionale. Hanno annunciato ciò che due anni fa era stato bocciato, dimostrando che c’è una crisi economica e chi può essere il responsabile di ciò se non Acquaroli e la sua Giunta che ieri gioivano per questa cosa». Ricci ha chiuso: «C’è scritto anche “ad invarianza dei conti dello Stato”, quindi non deve nemmeno incidere nei bilanci dello Stato e questa rappresenta la terza finzione. Non riconoscere questa certificazione di crisi è da irresponsabili. Noi faremo uscire i marchigiani da questa mediocrità e finzione della destra. Più che Zona Economica Speciale è il caso di parlare di Zona Elettorale Speciale alla quale noi contrapponiamo una Squadra Reale Speciale».