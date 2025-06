Regionali Marche: ufficiale la coalizione a sostegno di Matteo Ricci. FdI e Pd scelgono i candidati a consigliere

In attesa della decisione di Carlo Calenda se concedere l’utilizzo del simbolo di Azione, ipotesi molto difficile, o permettere un ‘tana libera tutti’ con gli esponenti marchigiani del partito pronti a presentarsi in entrambi gli schieramenti in campono a decidere le candidature per la carica di consigliere regionale

ANCONA – In attesa della decisione di Carlo Calenda se concedere l’utilizzo del simbolo di Azione, ipotesi molto difficile, o permettere un ‘tana libera tutti’ con gli esponenti marchigiani del partito pronti a presentarsi in entrambi gli schieramenti in campo per le Regionali e la conquista di Palazzo Raffaello, l’uscente Francesco Acquaroli e lo sfidante Matteo Ricci, i partiti iniziano a decidere le candidature per la carica di consigliere regionale.

Centrodestra

«In modo democratico, trasparente e collegiale, siamo pronti a partire per questa campagna elettorale per le Regionali del prossimo autunno. Per questo ho convocato per oggi, venerdì 20 giugno alle 21 nella sede del Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Ancona. Si tratta di un coordinamento provinciale allargato anche ai presidenti dei circoli e a tutti i consiglieri comunali della Provincia di Ancona. Inizieremo a valutare i nostri nove candidati per una lista con esperienza, qualificata e all’insegna dell’allargamento. Ci aspetta un periodo esaltante, faticoso, ma in cui saremo chiamati a comunicare i tanti obiettivi raggiunti dalla Giunta Acquaroli e tutti quelli che centreremo con il secondo mandato. Per questo, durante la riunione del Coordinamento ci occuperemo anche di porre le basi di una campagna elettorale in cui si privilegerà l’incontro con i cittadini tramite eventi e manifestazioni. Ovviamente, è prevista la presenza in lista dei due consiglieri regionali uscenti Marco Ausili e Mirella Battistoni, dell’assessore regionale Goffredo Brandoni, dell’indipendente Giacomo Bugaro, nonché dei rappresentanti del territorio delle città di Jesi, Senigallia ed altri centri importanti della Provincia», l’annuncio del Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, on. Carlo Ciccioli, in vista della riunione di questa sera.

Centrosinistra

Matteo Ricci, intanto, annuncia che la coalizione a sostegno della sua candidatura, senza che nessun’altra forza politica abbia proposto un nome alternativo rispetto al Pd, si allarga a 16 forze politiche: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Sinistra Italiana, Italia Viva, Più Europa, Partito Socialista Italiano, Possibile, Marche Civiche, Rifondazione Comunista, Dipende da Noi, Volt, Riformisti Marche, Nuove Marche, Demos, Movimento Socialista Liberale. «Cresce inoltre anche il programma dell’alleanza del cambiamento. Inizialmente si era chiuso a 51 pagine, come la percentuale verso la quale volevamo tendere, ma il lavoro di questi ultimi giorni lo ha portato a diventare di 56 pagine, che è l’obiettivo percentuale che l’alleanza del cambiamento vuole ottenere e, visti gli ultimi sondaggi, è davvero alla nostra portata», evidenzia Ricci. In casa Pd, infine, è emersa nei sei circoli cittadini indicati. Per i restanti 7 posti a disposizione, certo l’uscente consigliere regionale Maurizio Mangialardi, quasi scontate le presenze della segretaria regionale, Chantal Bomprezzi, e del segretario provinciale, Thomas Braconi.