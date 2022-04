Redaelli all’assemblea nazionale Forza Italia: «Ho raccontato la mia esperienza in consiglio a Pesaro»

PESARO – Pesaro presente all’assemblea nazionale di Forza Italia che si è tenuta a Roma e che ha visto il ritorno in presenza del popolo azzurro insieme al suo fondatore Silvio Berlusconi. «Sono stati due giorni entusiasmanti, di lavoro e di passione politica», raccontano i forzisti pesaresi che hanno raggiunto Roma con una nutrita delegazione, guidata dalla coordinatrice cittadina Anna Renzoni e dal consigliere comunale Michele Redaelli. La delegazione si è unita al gruppo provinciale con la coordinatrice Elisabetta Foschi, le consigliere comunali Laura Scalbi e Margherita Mencoboni e l’assessore regionale Stefano Aguzzi.

«Due giornate ricche di politica e passione – spiegano gli azzurri pesaresi- Un momento centrale sono stati i tavoli di lavoro con i responsabili nazionali delle associazioni di categoria che sono intervenuti per confrontarsi con i ministri ed i sottosegretari di Forza Italia sulle urgenze di questo complesso momento storico. Incalzante è stato il dibattito sul tema delle sfide che riguardano il settore agricolo e della sicurezza alimentare nel quale il coordinatore regionale, il senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario del Ministero Agricoltura, ha ricevuto gli apprezzamenti dei presidenti di Confagricoltura, CIA e Coldiretti, per il lavoro di buon governo svolto».

«Per me è stata una grande occasione poter intervenire dal palco dell’assemblea nazionale – racconta Michele Redaelli, consigliere comunale di Pesaro – Ho raccontato la mia esperienza in Comune nel panel dedicato ai giovani amministratori. Parlare davanti a centinaia di giovani è stato emozionante e mi ha dato, ancora una volta, la certezza che abbiamo le capacità e l’energia di scrivere pagine positive per la politica italiana e dei nostri territori».

Sul palco anche tanti amministratori, sindaci, presidenti di Regione, assessori, consiglieri. I responsabili del partito sono intervenuti su tutti i temi più importanti della politica nazionale ed estera. Dal Pnrr, alle riforme del fisco e della giustizia. La battaglia per la tutela della casa e le tante battaglie condotte in parlamento e dalla nostra squadra di governo. La conclusione è stata ad opera del presidente Silvio Berlusconi, davanti a migliaia di persone. Nelle conclusioni, Berlusconi ha nominato tutti i presenti “costruttori di futuro” rilanciando così il grande impegno di Forza Italia su tutti i territori nazionali perché «senza Forza Italia, forza di governo e di politiche serie e autorevoli, non c’è centrodestra e non c’è la risposta di cui l’Italia ha bisogno per ripartire oggi e per il futuro».