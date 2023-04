MONDOLFO – «Mi hanno rapito e ferito il gatto ed hanno cercato di sterilizzarlo». A denunciare l’accaduto su di una nota piazza social, ma anche alle autorità, una donna che risiede nel centro cittadino. L’episodio si sarebbero consumato nell’ultimo weekend. La protagonista avrebbe inizialmente denunciato la scomparsa del suo amato animaletto, un micio bianco e nero, maschio, non sterilizzato, attraverso gli account facebook dedicati agli amici a quattro zampe.



A distanza di qualche ora un nuovo post di aggiornamento con tanto di video dove annunciava di aver ritrovato il gatto ma in circostanze preoccupanti: l’animale era in stato di semi incoscienza con diversi abrasioni e ferite. «Vedete come è ridotto? L’ho portato dalla veterinaria, è ancora quasi addormentato. Ha lesioni nella gamba e in bocca. Questa mattina presto – ha detto nel video di denuncia – è stato portato via contro la mia volontà, rapito, addormentato e hanno cercato di sterilizzarlo senza il permesso. Da giorni vedevo qualcuno provare a catturarlo. La fortuna ha voluto che mentre rientravo nel pomeriggio a casa ho visto un’auto parcheggiata dalla quale scappava il mio gatto. Nell’auto c’era un uomo di circa 40 anni che si è allontanato».



Sul fatto sono state comunque informate le autorità che indagano. Se l’accaduto fosse confermato il responsabile sarebbe punibile penalmente per il reato di maltrattamento di animali. Il racconto ha generato tantissime reazioni: tanti coloro che hanno espresso solidarietà alla donna ma anche preoccupazione per i loro animali domestici.