PESARO – Reati sul territorio, tre cittadini stranieri espulsi e accompagnati in aeroporto.

Nelle giornate di giovedì e venerdì di questa settimana, la Questura di Pesaro e Urbino ha eseguito tre provvedimenti di espulsione per stranieri irregolari e pericolosi che sono stati imbarcati su voli diretti in Egitto e Tunisia.

Due di loro, rintracciati dalle forze dell’ordine nei giorni scorsi, facevano parte delle bande giovanili che, a Fano, sono dedite allo spaccio di stupefacenti, a risse, furti, rapine ed estorsioni, e che sono saliti al risalto delle cronache nell’ultimo periodo.



Accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione della Questura, i tre, che risultavano privi di passaporto, sono stati scortati presso i C.P.R. e qui, terminate le procedure per la loro identificazione, imbarcati su charter dedicati. Dall’inizio dell’anno salgono a 10 le espulsioni con accompagnamento in frontiera eseguite dalla Questura e ad 8 gli accompagnamenti presso i vari Centri per il Rimpatrio. Le attività svolte dalle forze dell’ordine in questo contesto sono finalizzate ad arginare gli episodi di violenza di queste bande di giovani, che hanno suscitato il timore nella cittadinanza, e proseguiranno nel prossimo periodo.

I responsabili, oltre ad essere denunciati o arrestati, vengono rimpatriati nel loro Paese di origine. Uno dei due egiziani rimpatriati, ventisettenne, risulta essere tra i responsabili della rapina effettuata a Capodanno ai danni di tre minorenni a Fano: sempre in Fano, nel 2023 si era reso responsabile di un furto con strappo ai danni di una signora di 78 anni. Il secondo, ventenne, tunisino, oltre ad altri precedenti per rapine e furti in territorio emiliano romagnolo e pesarese, e tra i responsabili di una rissa a Urbino, è stato trovato in possesso di una carta di credito rubata a un giovane fanese nello scorso mese di dicembre. Il terzo, egiziano del 2001, responsabile di aggressioni con lesioni e minacce e per questo recentemente munito di DACUR dal comune di Fano, era stato recentemente trovato in possesso, in auto, di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, circa 2 kg e mezzo di stupefacente, da una pattuglia della Stradale, e arrestato.