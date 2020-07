Rapina all’area di servizio Metauro Est, pistola in faccia: «Dacci i soldi»

PESARO – Pistola in pugno per rapinare la pompa di benzina Metauro Est sulla A14.



È successo alle 3,30 della notte tra domenica e lunedì. Due malviventi sono entrati alla stazione di rifornimento. «E’ una rapina, dacci tutti i soldi o ti ammazziamo». Erano incappucciati, armati di pistola. Sono stati attimi interminabili per l’addetto che se li è trovati davanti. Un ragazzo di 26 anni, con la pistola puntata in faccia. Si sono presi tutto l’incasso, circa 1800 euro e poi sono scappati. Immediato l’allarme alla Polizia autostradale che è intervenuta nell’area di Mondolfo con una pattuglia della sottosezione Stradale di Fano.



Il ragazzo era molto scosso e in evidente stato di confusione per lo spavento subìto. Ha subito detto agli inquirenti che i due rapinatori avevano il volto coperto, ma erano italiani, senza particolari accenti che ne tradissero la provenienza. Ha fornito una descrizione fisica rispetto alle corporature e alle altezze. Per fortuna non è stato ferito.



La Polizia Stradale ha acquisito tutte le immagini di sorveglianza della zona, non solo quelle dell’area di servizio, ma anche quelle di altri punti dell’autostrada. L’obiettivo è capire se possano essere arrivati in auto o a arrivati a piedi dal lato posteriore dell’area di servizio, quello che si affaccia su strade ordinarie.

Si tratta di professionisti che hanno preparato e studiato il colpo per andare a colpo sicuro. Viste le modalità, al momento gli investigatori non escludono che possano esserci dei collegamenti con la tentata rapina di venti giorni fa all’area Foglia Ovest.