Il ranch di Valentino Rossi è diventato il set del video musicale di Jovanotti e Morandi

TAVULLIA – C’è anche tanta Tavullia in L’Allegria (A questo link il video) , l’ultima hit estiva firmata da Jovanotti e cantata (e scritta) da Gianni Morandi, nuova insolita coppia della musica italiana. Allegria, prodotta da Rick Rubin e dallo stesso Jovanotti, ci regala delle splendide cartoline dell’oramai celeberrimo ranch del dottore che negli anni è già stato più volte set televisivo o anche palcoscenico ufficiale della stessa amministrazione locale che scelse proprio casa di Valentino Rossi per presentare il nuovo brand cittadino.



Jovanotti e Rossi

«É stata una giornata bella, memorabile al VR 46 Motor Ranch, il luogo dove Vale Rossi tira su i suoi piloti e dove si allenano e si divertono facendolo, perché con lo sport è così, ogni sofferenza è una promessa di gioia futura – ha commentato Lorenzo Cherubini -. I ballerini del Summer Jamboree e un po’ di amici per un video che Michele Lugaresi ha diretto benissimo, noi non c’è ne siamo quasi accorti. Io ogni tanto gettavo un occhio al monitor per verificare che stesse venendo bene, ma di Lugaresi mi fido, lavoriamo insieme da tanti anni e conosco il suo gusto per le immagini, quindi ero tranquillo e infatti il video mi piace, è semplice, diretto e senza troppa enfasi mi sembra che racconti uno stato d’animo. Nonostante l’ambientazione vagamente western credo che l’atmosfera di questo video racconti la cosa più italiana che c’è, con il cocomero come totem tricolore a celebrare un’estate importante per tutti dopo mesi difficili. Che l’allegria serva a guardare avanti, vivendo il presente con il cuore rivolto al futuro, questo è il mio augurio. Buona estate».

«Lorenzo è un generatore di energia inesauribile. Questo incontro è importante per me, per la mia vita e la canzone è stata un grande regalo che a me ha portato tanta Allegria! – ha sottolineato Morandi -. E sono molto contento – aggiunge – di vedere che l’ha portata a tantissimi, anche stanotte! I video sui social sono meravigliosi! E vederla oggi con le immagini della vittoria degli Azzurri davvero mi emoziona».

Il video, nonostante sia online da poco più di un giorno, ha già collezionato oltre 230mila visualizzazioni. Una splendida vetrina anche per la città di Tavullia che vede il suono nome circolare anche in ambito musicale.