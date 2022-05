URBINO – Il Rally Adriatico è pronto ad accendere i motori. Dopo l’ultima gara risalente a metà anni ’90, la competizione si prepara a rinfiammare in Montefeltro. Il 14 e 15 maggio Urbino, Fermignano, Cagli e Fossombrone saranno animate da 110 equipaggi di appassionati di questa disciplina.

Da sabato 14 motori accesi, prima con lo “Shakedown”, il test con le vetture da gara, previsto a Fermignano dalle 11,00 alle 16,00, ma soprattutto con la cerimonia di partenza prevista a Borgo Mercatale in Urbino, dalle ore 19,00 passerella di tutti gli equipaggi e di tutte le vetture impegnate in gara, ideale tributo alla città che ospita l’evento per la prima volta.

La città di Urbino, infatti è la nuova location del Rally Adriatico, che propone pure i territori dei Comuni di Cagli, Fermignano e Fossombrone, indicando molti argomenti sportivi di grande interesse nazionale.

La gara, seconda prova del Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), conta diverse altre titolarità: sarà anche la terza del “Tricolore” per auto storiche (CIRTS), seconda per il Campionato Italiano Off Road, per i fuoristrada e “side by side” ed andrà a proporre la seconda delle sei sfide che compongono il Campionato Italiano Junior, avviato lo scorso mese sugli asfalti di Sanremo. Inoltre sarà la prima prova della Coppa Rally di V zona (che comprende le regioni di Marche, Emilia Romagna, Umbria e la Repubblica di San Marino).

PROGRAMMA DI GARA

Sabato 14 Maggio

08,30/10,30 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza, zona Ind. Fermignano (Pu)- Equipaggi Prioritari ed iscritti al CIRT

10,30/12,30 Verifiche Tecniche presso Parco Assistenza, zona Ind. Fermignano (Pu) – Altri Equipaggi

11,00/13,00 Shakedown – Equipaggi Prioritari ed iscritti al CIRT

13,30/16,00 Shakedown – Altri Equipaggi

19,00 Cerimonia di Partenza a Borgo Mercatale in Urbino

Domenica 15 Maggio

07,30 Uscita Riordino Notturno, Borgo Mercatale, Urbino (Pu)

Effettuazione di 9 Prove Speciali

18,00 Arrivo con premiazione (sub-judice), Borgo Mercatale, Urbino (Pu)