Raccolta di medicinali, a Pesaro si potrà donare in 49 farmacie

I cittadini potranno donare medicinali per i bisognosi. Sosterranno 29 realtà del territorio che aiutano le persone in difficoltà

PESARO – Anche quest’anno, si svolge la GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco. Durata una settimana, da martedì 7 a lunedì 13 febbraio. In oltre 5.200 farmacie che aderiscono in tutta Italia (espongono la locandina dell’iniziativa e l’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi.

I farmaci raccolti (nel 2022, 479.470 confezioni, pari a un valore di 3.819.463 €) saranno consegnati a 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura di almeno 400.000 persone in condizione di povertà sanitaria offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà supera il milione di confezioni di medicinali. Si invitano i cittadini ad andare apposta in farmacia per donare un farmaco. Serviranno, soprattutto, analgesici e antipiretici, antiinfiammatori per uso orale, preparati per la tosse, farmaci per dolori articolari e muscolari, antimicrobiotici intestinali e antisettici.



A Pesaro e provincia, la Raccolta si svolge dal 7 al 13 febbraio in 49 farmacie. I volontari di Banco Farmaceutico saranno presenti solo sabato 11 febbraio. I farmaci raccolti sosterranno 29 realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi. Durante l’edizione del 2022, sono state raccolte 3200 confezioni (pari a un valore di 26.000 euro) che hanno aiutato 1300 ospiti di 30 enti. Nelle Marche, nel 2022, sono state raccolte 14.500 confezioni di farmaci in 153 farmacie, pari a un valore di 112.000 euro. I medicinali raccolti hanno contribuito a curare circa 9000 persone aiutate da 96 realtà caritative del territorio regionale.