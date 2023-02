Raccolta del farmaco, a Pesaro donate 4342 confezioni per le persone in difficoltà

PESARO – Raccolta del Farmaco, Pesaro fa la propria parte. Durante la 23ª Giornata di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico (7 – 13 febbraio), a Pesaro e provincia, hanno aderito 49 farmacie e sono state raccolte 4342 confezioni

(pari a un valore di 35.782 euro) che aiuteranno 27 realtà assistenziali. Nelle Marche hanno aderito 184 farmacie e sono state raccolte 20.273 confezioni (pari a un valore di 161.450 euro) che contribuiranno a curare 9200 persone aiutate da 93 realtà del territorio regionale.



Nonostante i risultati importanti, è necessario continuare a sostenere le realtà assistenziali che si prendono cura dei bisognosi. Una persona indigente ha a disposizione solo 9,9 euro al mese per la propria salute (una persona non povera sei volte tanto, cioè 66,83 euro). Limitandoci all’acquisto di farmaci, i poveri hanno a disposizione solo 5,85 euro, i non poveri 26. Tale situazione, già di per sé preoccupante. A causa del caro vita anche tante famiglie non povere

faranno sempre più fatica a sostenere le spese necessarie per curarsi. Il Banco, inoltre, è impegnato in numerose missioni ed emergenze umanitarie (es. in Ucraina) e, di recente, ha ricevuto da diverse istituzioni e organizzazioni internazionali richieste di farmaci per la popolazione colpita dal terremoto in Siria a Turchia.



«Il valore sociale del nostro impegno a sostegno di Banco Farmaceutico coincide con gli obiettivi della nostra azienda: migliorare la vita delle persone mettendo a disposizione servizi logistici d’eccellenza – afferma Antonio Lombardo, Presidente e Amministratore Delegato di DHL Supply Chain Italia – Sono lieto di confermare, per il dodicesimo anno, l’adesione a questa iniziativa, rinnovando quindi l’impegno nella fornitura di servizi di movimentazione e

stoccaggio di farmaci destinati a persone in difficoltà».