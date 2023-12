PESARO – Addio al porta a Porta, ecco le ecoisole: la sperimentazione è finita.

Dal 5 febbraio 2024 il centro storico di Pesaro abbandonerà il sistema di raccolta differenziata porta a porta: il modello con le isole ecologiche informatizzate infatti si amplierà a tutta l’area Ztl. Alle attuali 6 ecoisole, già attive da poco più di un anno in un quadrante del centro (che comprende le vie Nobili, Del Moro, G.Bruno, A.Spada, Morselli e Borgomozzo), se ne aggiungeranno 17 per un totale di 23 ‘cassonetti intelligenti’ per il conferimento dei rifiuti all’interno della zona traffico limitato. Le utenze coinvolte passeranno dalle attuali 1.000 a circa 4.000. Si completa così il progetto di rinnovo del sistema di raccolta rifiuti all’interno del centro storico deciso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Marche Multiservizi con l’obiettivo di aumentare la separazione dei rifiuti e recuperare quantità sempre maggiori di materiali riciclabili, che sono risorse preziose per l’ambiente.

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci: «La sperimentazione è andata bene, quindi possiamo ufficialmente annunciare che a partire dal 5 febbraio 2024 tutto il centro storico avrà le ecoisole. Siamo una città che investe sempre più sulla bellezza, quindi saranno cassonetti nuovi, intelligenti, di design, tra i più belli in Italia. Perfettamente in armonia con il centro storico, che in occasione dell’anno della Capitale italiana della cultura sarà ancora più organizzato e pulito. Ora la scelta delle ecoisole smart ha lo scopo di aumentare ancora di più la quantità della raccolta differenziata e di migliorarne la qualità».

Belloni, Tiviroli, Ricci, Pierotti

«Le ecoisole informatizzate consentono di superare il sistema di raccolta porta a porta e la conseguente presenza dei sacchetti in strada grazie ad un sistema di conferimento dei rifiuti più flessibile che agevola i cittadini senza però ridurre la quantità e la qualità della raccolta differenziata – spiegano Andrea Pierotti e Mauro Tiviroli, presidente e amministratore delegato di Marche Multiservizi -. La sperimentazione è andata bene con 170.000 conferimenti di rifiuti in un anno e tanti riscontri positivi tra i cittadini per il maggior decoro urbano ottenuto».

Enzo Belloni, assessore all’Operatività del Comune di Pesaro, ha ricordato le fasi del progetto: «Un anno fa abbiamo avviato la sperimentazione perché non ci piaceva vedere i sacchetti lasciati nelle vie del centro storico, soprattutto nelle ore serali della passeggiata. Grazie quindi ai pesaresi che hanno accolto in maniera civile ed educata il nuovo tipo di raccolta. Le difficoltà avute sono state più che altro relative alla sosta in centro storico; abbiamo cercato di rispondere attrezzando dei posti galli riservati ai residenti, fuori dalla ztl».

La road map. Le nuove isole ecologiche informatizzate entreranno in funzione lunedì 22 gennaio 2024 mentre l’ultimo giorno di raccolta con il porta a porta sarà sabato 3 febbraio. Per due settimane verranno mantenuti entrambi i metodi di conferimento dei rifiuti così da agevolare i cittadini nell’adeguamento al nuovo modello di raccolta. Da lunedì 5 febbraio invece i rifiuti nel centro storico potranno essere conferiti solo tramite le ecoisole intelligenti

La Carta Smeraldo. Alle ecoisole intelligenti si potrà accedere solo tramite la Carta Smeraldo ritirabile nelle giornate del 18-19-20-22-23 Gennaio dalle ore 10 alle ore 19 presso la sede del Quartiere 1 – Centro Storico in via Gavardini 10. Al di fuori di quelle date per ritirare la tessera sarà necessario recarsi allo Sportello Clienti di MMS in via Mario del Monaco. Potranno ritirare la Carta Smeraldo tutte le utenze domestiche e non domestiche situate all’interno del perimetro della Ztl: dovrà presentarsi l’intestatario dell’utenza Tari o famigliare convivente per le prime e i legali rappresentanti della ditta nel secondo caso. Entrambi potranno delegare ad un’altra persona previa compilazione di apposito modulo.

Le isole ecologiche intelligenti rappresentano un importante strumento di supporto alla raccolta di tutte le tipologie di rifiuti: si tratta di raggruppamenti di contenitori, che consentono di effettuare in un unico luogo la raccolta separata di carta e cartone (blu), plastica e lattine (giallo), vetro (verde), organico (marrone) e indifferenziato (grigio). Una volta passata la tessera magnetica sopra il lettore le nuove ecoisole si apriranno, per ricevere il rifiuto, azionando il pedale.