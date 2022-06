Qualità della vita, Pesaro Urbino sotto la media nazionale per fasce d’età e al 96° posto per i giovani

L'indagine del "Sole 24 Ore" prende in esame gli aspetti di vita quotidiana, scuole, mense, digitalizzazione. La provincia di Pesaro e Urbino perde posizioni sul fronte giovani ma ne guadagna nella fascia degli over 65

PESARO URBINO – Qualità della vita in rapporto alle fasce d’età, Pesaro non è una città per giovani. Secondo la classifica pubblicata dal Sole 24 Ore, i dati della provincia sono peggiorati rispetto al 2021 nelle tre fasce d’età prese in considerazione: i bambini, i giovani e gli anziani.

L’indagine de il Lab 24 del quotidiano prende in considerazione diversi aspetti della vita quotidiana, come la presenza di edifici scolastici con mensa, la presenza di medici specialisti e il numero di imprese che propongono e-commerce.

Per quanto riguarda la fascia dei bambini, dai 0 ai 10 anni, Aosta stravince con un punteggio di 596,9. La provincia di Pesaro e Urbino si classifica in 80esima posizione su 107, con 353,3 punti. Un calo significativo rispetto al 2021, dove la provincia si era arrivata 55esima, con un punteggio di 404.

Pesaro e Urbino non sono sarebbe una provincia per giovani. Se nel 2021 era al 79esimo posto, con 446,1 punti oggi è 96esima, con 437,5 punti. Nella fascia 18-35 anni domina, invece, Piacenza, con 590,8 punti.

La provincia, però, scala la classifica nella fascia degli over 65, attestandosi al 55esimo posto con 399,6 punti. Sempre sotto la media, ma comunque più in alto dello scorso anno, quando era arrivata 62esima su 107 ma con un punteggio maggiore rispetto al 2022: 401,6 punti. Campione assoluto in questa categoria nel 2022 è Cagliari, con 590,3 punti.