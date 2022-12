Qualità della vita, Pesaro al 25esimo posto ma è ultima per imprenditorialità giovanile

PESARO – Pesaro scala la classifica della “Qualità della vita” redatta dal Sole 24 Ore. Ma c’è una nota negativa e riguarda la dimensione Affari e lavoro, soprattutto per i giovani. Ma anche la Ricettività. Pesaro Urbino risulta 25esima avanzando di ben 31 posizioni rispetto all’anno scorso. Il miglioramento più consistente di tutte le province italiane.

Il capitolo Ricchezza e consumi vede Pesaro al 49esimo posto. In questo comparto il dato dei depositi medi sui conti correnti è di 21.290 euro pro capite, cifra che vale il 41esimo posto. Meno bene il dato sull’inflazione dei prodotti alimentari che hanno visto un aumento del 15% che vede la provincia al 89esimo posto. A metà classifica le spese per l’acquisto di beni durevoli.



Per quanto riguarda Affari e Lavoro Pesaro scende al 78esimo posto perdendo 10 posizioni. Malissimo l’imprenditorialità giovanile con un 107esimo posto. Solo il 6,15% delle imprese registrate appartiene a giovani. I giovani che non lavorano e non studiano vedono la provincia al 23esimo posto, mentre è 85° per la nascita di nuove imprese e 87° per le cessazioni. Dati che rispecchiano la crisi post covid. Anche la nascita di startup vede il territorio in fondo al 76° posto. Centesimo posto per la qualità delle strutture ricettive.

Decimo posto per Giustizia e Sicurezza con un recupero di 13 posizioni. 12° per l’indice di criminalità e delitti denunciati con 2370 denunce per 100 mila abitanti: 18° per le rapine, 25° per lo spaccio. I furti con strappo valgono un 60esimo posto mentre i furti in abitazione sono 142 ogni 100 mila abitanti e valgono un positivo 36esimo posto.

Il comparto demografia e società vale un 26esimo posto. Stona il dato dei medici di medicina generale disponibili che vede Pesaro Urbino al 60esimo posto con 0,71 medici ogni mille abitanti. Meglio il dato sulla qualità della vita delle donne (33°). L’età media del parto è 32,40 anni per un 50esimo posto. La speranza di vita è molto alta con 83,6 anni e vale il nono posto.



Capitolo Ambiente: Pesaro Urbino è 12esima con una 39esima posizione sull’ecosistema urbano, 23esimo sul clima ma 59esimo sulla qualità dell’aria. E un 11esimo posto per le piste ciclabili. Sale di 25 posizione il dato sulla macro area Cultura e tempo libero con la provincia che si attesta in 36esima posizione.

