Pesaro, pulizia dei serbatoi dell’acqua potabile: 8000 interventi nel 2021

PESARO – Pulizia dei serbatoi, tecnici Multiservizi al lavoro. La rete sul territorio è fatta di tubazioni di adduzione e distribuzione, potabilizzatori, stazioni di pompaggio e quasi 800 serbatoi con dimensioni variabili, dai più piccoli che hanno capacità di pochi metri cubi al più grande che stocca 15.000 mc, pari all’acqua contenuta in 6 piscine olimpioniche.

Aprire il rubinetto è un gesto semplice. Assicurare che al rubinetto ci sia sempre acqua di ottima qualità è invece un lavoro complesso e, data l’importanza dell’acqua per la vita umana, ogni fase del processo di distribuzione deve essere impeccabile.

I serbatoi dell’acquedotto, che rappresentano riserva di acqua potabile, consentono di garantire la continuità del servizio distribuendo ai cittadini sempre la giusta quantità di acqua. Un polmone di accumulo e riserva giornaliera per rispondere ai bisogni anche nei momenti di picco delle richieste.

Per garantire un loro efficiente funzionamento servono tecnologia, energia, strumentazioni e soprattutto competenze adeguate perché i serbatoi non sono semplici cisterne, ma veri e propri impianti per i quali rigide disposizioni normative fissano una serie di controlli necessari ad assicurare non solo la continuità del servizio, ma la migliore qualità dell’acqua del rubinetto.

Per questo ogni anno Marche Multiservizi programma investimenti ed interventi di manutenzione dei serbatoi che sono stati quasi 8000 nel solo 2021. Una media di oltre 20 interventi al giorno. Manutenzione delle apparecchiature e degli strumenti di misura, controlli periodici dei sistemi di disinfezione, pulizia, interventi edili e di manutenzione dello stato dei luoghi.

Una serie di operazioni nelle quali sono coinvolti oltre 30 addetti, in funzione del tipo di intervento da eseguire.

La tecnologia dà un aiuto in più perché i sistemi di telelettura in continuo da remoto ed i sistemi di automazione garantiscono l’ottimale funzionamento degli impianti.

I lavori sono condotti adottando il più possibile soluzioni che non comportano interruzioni del servizio e cercando sempre di contenere al massimo i tempi di intervento. Ma quando questo non è possibile, la programmazione dei lavori consente a Marche Multiservizi di comunicare in anticipo a tutte le utenze che “Siamo al lavoro per la manutenzione dei serbatoi” e potrebbero verificarsi possibili cali di pressione dell’acqua o temporanee interruzioni della fornitura.

Disagi contenuti, ma essenziali per conservare l’efficienza ed aumentare la resilienza dell’infrastruttura idrica che deve “Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie”, come dice l’obiettivo n.6 dell’Agenda ONU 2030 e Marche Multiservizi, che integra gli obiettivi di sostenibilità nel suo piano industriale, è impegnata per assicurare sempre ai cittadini un’acqua accessibile e sicura.