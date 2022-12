Provincia di Pesaro Urbino, Paolini eletto per secondo mandato

La conferma per il sindaco di Isola del Piano: altri quattro anni da presidente. Votanti in aumento

PESARO – Elezioni in Provincia di Pesaro, ecco il Paolini bis in via Gramsci. Il sindaco di Isola del Piano si è confermato presidente della Provincia di Pesaro e Urbino al termine dello scrutinio che lo ha visto unico candidato, aprendo le porte al suo secondo mandato quadriennale. Nel seggio centrale allestito nella sala Pierangeli di Pesaro e nella sottosezione di Urbino al Collegio Raffaello hanno votato in 192 (187 voti validi, 5 schede bianche) tra sindaci e consiglieri comunali, corrispondenti a un peso ponderato di 34.321. Il dato è migliorativo rispetto a quattro anni fa, quando a fronte di un numero di Comuni maggiore nel confronto con l’attuale (54 nel 2018, 50 nel 2022; ndr), si registrarono 168 votanti, pari a una cifra ponderata di 32.796. I sindaci presentati ai seggi sono stati 36: lo stesso numero di primi cittadini rilevato nel 2018 ma con quattro Comuni in più.

Così Giuseppe Paolini, dopo la proclamazione da parte del segretario generale della Provincia Michele Cancellieri e l’adozione degli atti formali: «Sono particolarmente soddisfatto dell’incremento dei votanti e ringrazio i territori per il sostegno ricevuto, a prescindere dalla colorazione politica. Continuerò ad essere il presidente di tutti». Poi anticipa la linea del secondo mandato: «Particolare attenzione su ambiente, tutela del territorio e agroalimentare. Oltre alla progettazione per il miglioramento delle scuole e per una viabilità efficiente. Punteremo su un programma a lungo termine per il territorio, oltre alle sfide dell’immediato. Vogliamo dare una rotta capace di guardare lontano, coinvolgendo tutti nel legame tra costa e entroterra», conclude il neo confermato presidente.